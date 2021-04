Prezzi: a Palermo +0,3% a Marzo

(ANSA) - PALERMO, 15 APR - L'ufficio statistica del Comune rende noti i dati definitivi dei prezzi al consumo del mese di marzo 2021. "A Palermo - si legge nel report - l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) nel mese di marzo ha fatto registrare una variazione congiunturale pari a +0,3% (+0,1% a febbraio).

Rispetto a marzo 2020 si è registrata una variazione tendenziale pari a +0,8% (a febbraio si era registrato +0,6%). L'indice dei prezzi al consumo relativo ai beni ha fatto registrare una variazione tendenziale pari a +0,8% (come a febbraio); anche l'indice relativo ai servizi ha fatto registrare una variazione annua pari a +0,8% (come a febbraio)". (ANSA).