Musica: I love Palermo, il video è online

E' on line il video del brano "I Love Palermo", un tributo alla città in un momento faticoso, un grido di amore che parte dalle periferie e racconta di una Palermo accogliente in tre lingue. Il brano nasce dal laboratorio di rap e reggae "Get up dalla strada al mondo" condotto da Jaka all'interno del progetto Centrotau2020. Nel brano cantano Jaka, Onda, Bonnie, Skasso, Stanblaze, Jenny, Metro, Melina, Kemzo. La regia del video è di Matteo Di Fiore.

Il brano è prodotto da associazione inventare insieme (onlus) tramite i processi Zisound lab e Iammonline.it.

Il progetto è finanziato da Fondazione con il sud, Save the Children Italia onlus, Enel Cuore onlus e Fondazione Peppino Vismara.