Vaccini: Costa,obiettivo somministrare 12.500 dosi al giorno

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Lavorando in questo modo possiamo raggiungere l'obiettivo dei 12.500 vaccini al giorno che ci è stato chiesto dal generale Figliuolo, nonostante la carenza dei vaccini e gli incidenti di percorso che ci sono stati con AstraZeneca". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa nel corso della sua audizione in commissione sanità dell'Ars. (ANSA).