Teatro: a domicilio con la compagnia Godot di Ragusa

(ANSA) - PALERMO, 14 APR - Teatro a domicilio? Lo porta la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa. Un teatro su prenotazione, con consegna a domicilio. Gli attori iblei si trasformano così in speciali riders che, al posto del cibo a domicilio, consegnano il teatro sotto le finestre, davanti ai condomini e le case.

Ispirata al Barbonaggio Teatrale Delivery di Ippolito Chiarello, fondatore della rete nazionale delle Usca - Unita speciali di continuità artistica, l'iniziativa oggi vede coinvolte oltre 40 città italiane, compresa Ragusa grazie all'impegno della compagnia iblea. Performance di 30 minuti, nel pieno rispetto delle norme anti Covid19 e senza creare nessun assembramento, tratte dal vasto repertorio della compagnia: dal comico con Parole in libertà da Campanile, Petrolini, Sintesi futuriste, e con Dialoghi a domicilio tratto da Valentin, Pinter; al poetico-ironico con Wordelivery da Leopardi, Palazzeschi, Neruda, Lorca, Martoglio, Sintesi futuriste; al grande classico della sicilianità con Piccola Verghiana da Nedda con ballate di Lina Maria Ugolini e Pietro Cavalieri e da Cavalleria Rusticana.

Attenzione particolare al pubblico dei più piccoli con due piccoli spettacoli: Il raccontafiabe da Capuana e Ro(a)dari da Rodari.

"Una formula "delivery" insomma come mezzo per rimettere in moto l'arte in un momento d'emergenza e di chiusura delle agenzie culturali, un modo per continuare a fare teatro anche in questi tempi complicati per i lavoratori dello spettacolo e non solo", affermano gli organizzatori. (ANSA).