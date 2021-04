Ciclismo: frattura al polso per Nibali, Giro a rischio

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Frattura del polso e Giro a rischio per Vincenzo Nibali. Il ciclista azzurro ha riportato la frattura del radio destro dopo la caduta di questa mattina, durante un allenamento nel Canton Ticino, nei pressi di Lugano, dove vive con la famiglia. Il 36enne siciliano della Trek era tornato l'altro ieri a casa dal ritiro in altura, concluso sul Teide. Avrebbe dovuto partecipare al Tour of the Alps (19-23 aprile), alla Liegi-Bastogne-Liegi e successivamente al Giro d'Italia. Nibali, dopo la caduta, ha accusato un dolore al polso destro, e gli accertamenti all'ospedale a Lugano hanno diagnosticato la frattura. Adesso dovrà essere operato. (ANSA).