Covid: Leoluca Orlando, Asp chiede a me di comunicare morti

(ANSA) - PALERMO, 13 APR - "Mi è arrivata ieri una nota dell'Asp, l'Azienda sanitaria, mi chiede se io sia a conoscenza di morti nei comuni per Covid e di comunicarlo, e in particolare dovrei specificare le persone che sono decedute in casa. Tutto questo conferma che si naviga a vista". Così il presidente dell'Anci Sicilia e sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in un colloquio con l'ANSA. Leoluca Orlando aggiunge: "Da mesi dico che i dati che vengono comunicati non sono certi e sollecito da tempo chiarezza". "Quello che è accaduto con i 258 morti 'dimenticati' e comunicati in un solo giorno è emblematico".

"Occorre che Roma mandi un commissario in Sicilia, non per mettere sotto controllo l'intero sistema sanitario, ma per verificare in che modo vengono raccolti i dati sul Covid, c'è una situazione di caos" conclude Orlando. (ANSA).