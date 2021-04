Ladri fanno irruzione in casa, anziana immobilizzata a letto

(ANSA) - MARSALA, 10 APR - Un'anziana di 86 anni, ex insegnante, è stata legata al letto dai ladri che nella notte hanno fatto irruzione dell'abitazione, dove vive da sola. I malviventi l'hanno sorpresa mentre dormiva e immobilizzata con del nastro adesivo isolante. Quindi, hanno rovistato all'interno dell'appartamento alla ricerca di denaro e preziosi. Non trovando, comunque, molto. Soltanto pochi euro, una catenina d'oro che hanno strappato dal collo dell'anziana, e un orologio.

La vittima è riuscita a liberarsi dopo che i ladri sono andati via. Stamane il figlio l'ha trovata in stato confusionale.

