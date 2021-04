Covid: vaccinazione fino a mezzanotte in hub Palermo

(ANSA) - PALERMO, 09 APR - La vaccinazione anti-Covid nell'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo da stasera prosegue fino a mezzanotte. Studenti di medicina e anziani che si erano prenotati si sono messi in coda per sottoporsi al vaccino. Saranno accettati i prenotati fino alle 22:30, orario di ingresso dell'ultima autovettura all'interno della Fiera; il turno di somministrazione andrà avanti fino alle 24.

Le vaccinazioni sono aperte alle persone estremamente vulnerabili, agli over 80, alle Forze dell'ordine, al personale sanitario, al personale scolastico e da ieri anche alla fascia d'età 65-69 anni. "È andato tutto in modo perfetto - racconta il padre che ha accompagnato la figlia studentessa di medicina - In un'ora mia figlia è stata vaccinata. Nulla a che vedere con le code viste nelle scorse settimana. Tutto era molto efficiente".

"L'obiettivo è arrivare a garantire almeno ottocento dosi giornaliere in più con l'ampliamento dell'attività alle ore serali" spiega Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid a Palermo -. (ANSA).