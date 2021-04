Strada degli scrittori, aprono gli incontri Ficarra & Picone

(ANSA) - AGRIGENTO, 08 APR - Sarà il duo Ficarra & Picone ad aprire un ciclo di incontri organizzato dalla 'Strada degli scrittori' con il consorzio universitario Empedocle di Agrigento. La lettura di un libro, la riflessione su come approcciarsi a un saggio, la struttura del romanzo, le tecniche del giallo, il rapporto fra letteratura e scrittura cinematografica sono i temi sui quali studenti universitari e altri potranno confrontarsi nei prossimi due mesi. L'iniziativa, che rientra nell'ambito del Progetto global learning II, parte domani alle 17 con Salvo Ficarra e Valentino Picone collegati in streaming insieme ad Ornella Sgroi, la scrittrice autrice del libro "E' la coppia che fa il totale" (HarperCollins). Coordina l'incontro il giornalista Felice Cavallaro, direttore della 'Strada degli scrittori', presente nell'aula magna del Consorzio con un ristretto numero di studenti a causa della pandemia da Covid 19. L'iniziativa si potrà seguire in diretta sui canali social della 'Strada'. Tra gli incontri in programma nelle prossime settimane previsti quelli con Catena Fiorello che, a fine maggio, presenterà in anteprima il nuovo libro "Amuri", e con il giornalista Aldo Cazzullo, l'autore di "A riveder le stelle" atteso ad Agrigento a fine giugno per parlare del suo saggio su Dante e ricordare i 700 anni del sommo poeta. (ANSA).