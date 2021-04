Sanità: Miccichè, accordo Giglio-Gemelli in solco eccellenza

(ANSA) - PALERMO, 08 APR - "L'accordo tra la Fondazione Giglio e la Fondazione Policlinico Gemelli va nel solco dell'eccellenza con cui abbiamo voluto caratterizzare l'ospedale di Cefalù". Lo ha detto il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, esprimendo la "sua soddisfazione per la nuova partnership".

Il presidente Miccichè ha incontrato il direttore generale del Policlinico Gemelli, Marco Elefanti e il presidente della facoltà di Medicina, Rocco Bellantone, il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, il direttore amministrativo, Gianluca Galati, e ildirettore sanitario Salvatore Vizzi. "Spero vivamente - ha aggiunto il presidente dell'Ars - che Cefalù e tutte le Madonie possano presto usufruire di un vero centro di eccellenza sanitaria".

"La selezione di un nuovo partner per la Fondazione Giglio - ha sottolineato Gianluca Galati - ha seguito una procedura lunga e complessa che ci ha visto impegnati per oltre due anni.

Abbiamo ritenuto la proposta del Policlinico Gemelli in linea con i progetti di sviluppo dell'ospedale Giglio per cui ci prepariamo ad avviare, dal 1 giugno, nuovi percorsi di cura".

