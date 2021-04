Teatro: premio Cittalaboratorio per siciliani under 35

(ANSA) - PALERMO, 07 APR - Le Orestiadi di Gibellina, in collaborazione con l'associazione culturale Scena Aperta di Palermo, promuovono la quarta edizione del Premio #cittàlaboratorio, con lo scopo di valorizzare i giovani autori, registi, coreografi, attori e i diversi linguaggi della scena teatrale siciliana. Il premio si rivolge a giovani artisti siciliani under 35: gruppi di recente formazione, artisti impegnati in nuovi percorsi di ricerca teatrale, drammaturgica e linguistica.

I partecipanti non devono appartenere a strutture riconosciute e sovvenzionate dal Ministero o dalla Regione Siciliana.

Autori e partecipanti al progetto (registi, attori, drammaturghi, coreografi, scenografi, musicisti) devono essere residenti in Sicilia. Nel caso di compagnie o gruppi, la maggioranza degli attori in scena, il regista o coreografo e l'autore devono necessariamente essere residenti in Sicilia.

Il Premio seleziona progetti teatrali (prosa, narrazione, teatro-danza, performance, teatro gestuale) originali e inediti destinati alla scena, che dovranno essere presentati a mezzo mail entro e non oltre le 12 del 28 aprile 2021.

Per candidarsi bisogna compilare l'apposito modulo scaricabile dal sito www.fondazioneorestiadi.it ed inviare per mail a: festival@orestiadi.it. In una prima fase, la direzione delle Orestiadi di Gibellina valuterà le proposte, scegliendo un massimo di 15 progetti a cui verrà comunicata la partecipazione alla fase di selezione, che si svolgerà il 28 e 29 maggio 2021.

Un osservatorio critico, designato dalle Orestiadi di Gibellina e dall'Associazione Scena Aperta di Palermo, sceglierà il progetto vincitore del Premio e attribuirà una menzione speciale. Il premio consiste in un contributo di tremila euro (oltre iva 10%), che servirà a presentare un'anteprima del lavoro alle Orestiadi di Gibellina (luglio/agosto). È prevista anche una menzione speciale che riceverà duemila euro (oltre iva 10%) per presentare un'anteprima del lavoro alle Orestiadi di Gibellina.

