Maltempo: Eolie isolate per il forte vento

(ANSA) - PALERMO, 07 APR - Da ieri pomeriggio le Eolie sono isolate per il forte vento che impedisce l'attracco di traghetti e aliscafi A soffrire di piu' sono le isole piu' piccole: Stromboli con Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi prive di collegamenti marittimi da ieri pomeriggio. Da stamane si sono fermati anche aliscafi e traghetti in tutte le sette isole dell'arcipelago, dopo che da Lipari per Vulcano e Milazzo, alle 7, è partita la nave della Siremar. Da quel momento tutti i mezzi sono rimasti bloccati nei porti.

Le raffiche di vento da ovest-nord-ovest che soffiano ad oltre 40 chilometri orari da ieri notte. Il mare ha raggiunto forza 5-6. (ANSA).