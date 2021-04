Ponte Stretto: Cingolani, mi lascia perplesso

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Il ponte sullo Stretto di Messina? Mi lascia perplesso. Lì da un lato c'è una situazione di sismicità critica, dall'altro lato penserei più a potenziare le infrastrutture fondamentali per Sicilia e Calabria. Per ora aspetterei, ma non ho studiato il progetto". Così il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a The Breakfast Club su Radio Capital. (ANSA).