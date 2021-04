Migranti: sbarcati in 70 a Lampedusa, 469 in hotspot

(ANSA) - AGRIGENTO, 06 APR - Sono 70 i migranti, tutti subsahariani, che sono riusciti ad arrivare a Lampedusa (Ag) con un barcone. All'hotspot, al momento, ci sono 469 persone, di cui 74 minori non accompagnati, a fronte di 250 posti disponibili. Stamani, con il traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag), sono stati trasferiti 75 migranti che andranno sulla nave quarantena che si trova in rada di Augusta. Nelle ore precedenti, altri 122 migranti adulti sono stati trasferiti su nave quarantena Adriatico che è in rada di Porto Empedocle e 68, con il traghetto, che sono stati ospitati in centri quarantena della provincia. Per domani, se le condizioni del tempo dovessero migliorare, la Prefettura di Agrigento prevede l'imbarco di ulteriori gruppi di migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa sulle navi quarantena Rhapsody e Splendid che sono in rada della più grande isola delle Pelagie. (ANSA).