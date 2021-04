Vaccini: volontari aiutano medici in parrocchia

(ANSA) - PALERMO, 03 APR - A somministrare i vaccini nella cappella Soledad nei pressi della cattedrale di palermo è il medico dell'Asp di Palermo Cristofaro Ingrassia. A coadiuvarlo i colleghi volontari che hanno accolto l'invito dell'azienda sanitaria: medici cattolici italiani. L'equipe è composta dal presidente dell'associazione Raffaele Pomo, da Angela Vallone e da Loreto Galbo. "Abbiamo accolto con favore l'invito a prendere parte a questa iniziativa - dice il presidente Raffaele Pomo - Questo è un giorno importante per la vaccinazione. In tanti hanno risposto nonostante quanto è stato detto in queste settimane sui vaccini. Bisogna ridare fiducia e la risposta con la vaccinazione nelle parrocchie è molto positiva". "Un'intesa tra la Regione siciliana e la conferenza episcopale siciliana e oggi, Sabato Santo, dà la possibilità a circa 6.000 persone in tutta la regione di ricevere il vaccino AstraZeneca. È un segno di speranza come sottolineava il presidente della conferenza episcopale siciliana nel suo messaggio per questa occasione", di ce Filippo Sarullo, parroco della Cattedrale che ha organizzato, ed è presente fuori dalla parrocchia delle vaccinazioni. (ANSA).