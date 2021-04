Vaccini: in parrocchie Palermo niente file e anziani seduti

Quasi nessuna fila davanti le parrocchie-hub a Palermo dove oggi vengono fatti i vaccini anticovid ai cittadini che si erano prenotati, di fascia 69-79 anni, con l'Astrazeneca. In via Sciuti nella chiesa San Michele Arcangelo una decina di persone attende il prorpio turno e alcuni anziani sono seduti davanti l'ingresso. "Non ci sono stati problemi di rilievo - dice un addetto nella chiesa di via Nicolo' Garzilli - finora sono arrivate una ventina di persone che erano prenotate".

Alla cappella de Soledad, vicino la Cattedrale di Palermo accanto alla questura, ci sono una decina di persone in attesa: oggi lì saranno vaccinati in 78.