Covid: Sicilia, 4 comuni in zona rossa

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito 4 nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta di Mojo Alcantara, in provincia di Messina e Buscemi, Rosolini Solarino, in provincia di Siracusa. L'ordinanza entrerà in vigore domani, e sarà valida fino al 14 aprile compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dall'Asp.

Il transito, in ingresso ed in uscita, dai Comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanza del presidente della Regione, è vietato