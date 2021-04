Vigili fuoco: Biffarella nuovo comandate provinciale Catania

(ANSA) - CATANIA, 01 APR - Si è insediato il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, l'ing. Giuseppe Biffarella che subentra a Giuseppe Verme, andato in congedo per raggiunti limiti di età. Nato a Mistretta, nel Messinese, Biffarella ha 63 anni. E' entrato come funzionario tecnico nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel marzo del 1988. Ha lavorato a Torino, Sondrio, Lecco e Messina, dove ha ricoperto l'incarico di comandante provinciale. Ha partecipato ha numerose, complesse e impegnative attività di soccorso. Ha ricevuto la croce di anzianità ed attestati di pubblica benemerenza dal dipartimento nazionale di protezione civile ed encomi ed elogi dal dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in particolare, per l'alluvione nella provincia di Messina nell'ottobre del 2009.

(ANSA).