Sicilia: Miccichè, 'maggioranza a pezzi', caos all'Ars

(ANSA) - PALERMO, 01 APR - "Quest'aula non risponde più al governo, parlo della maggioranza. Non siamo più in condizione di votare, è saltato il banco. Qualsiasi norma che metto al voto viene bocciata. Ne dobbiamo prendere atto e dovremo interrogarci sul perché siamo arrivati a questo punto: se dipende dalla classe dirigente, dagli errori fatti. Sono il primo che si deve interrogare". Così il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, rivolgendosi alla maggioranza in aula, durante l'esame della finanziaria con la maggioranza a pezzi dopo la bocciatura di una serie di norme. (ANSA).