Sicilia: direzione regionale Pd, Musumeci si dimetta

(ANSA) - PALERMO, 01 APR - "Per quanto ci riguarda l'esperienza di Musumeci - in qualità di commissario all'emergenza covid ma anche e soprattutto di presidente della Regione siciliana - è giunta al capolinea: Musumeci devi dimetterti. Il Pd Sicilia da oggi avvia una mobilitazione continua, ritornerà nelle piazze per liberare palazzo d'Orleans chiedendo in ogni sede sede le dimissioni del governatore". Lo dice il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, dopo una riunione della direzione regionale del partito ieri sera su Zoom, dopo la vicenda dei dati falsati sul covid.

La direzione regionale del Pd - con oltre 100 componenti compresi i parlamentari regionali e nazionali - ha redatto un documento finale i cui punti principali sono: richiesta al Governo nazionale per la rimozione di Musumeci dalla carica di commissario per l'emergenza Covid in Sicilia rivendicando una figura di alto profilo che restituisca la verità negata ai siciliani; immediate dimissioni del presidente della regione siciliana, Nello Musumeci; avvio della raccolta firme per sostenere la richiesta di dimissioni. Il Pd chiede che Regione e Asp si costituiscano parte civile nell'eventuale processo per la vicenda dei dati covid. (ANSA).