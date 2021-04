Musica: su Web tv Massimo sinfonia di Mozart e Stabat Mater

(ANSA) - PALERMO, 01 APR - Prosegue la stagione sinfonica del Teatro Massimo di Palermo, sulla web TV, sabato 3 aprile alle ore 18,00. In programma due brani celebri: la Sinfonia Juppiter, n.41 di Mozart e lo Stabat Mater di Gioacchino Rossini. A dirigere l'orchestra è un giovanissimo Michele Spotti, 27 anni, ormai siciliano d'adozione, dopo aver sposato una musicista catanese. Composta nell'estate del 1788, la sinfonia Juppiter, solenne e grandiosa, appartiene comunque ad un periodo travagliato del compositore di Salisburgo, poco tempo dopo la morte della figlia Theresia. A seguire lo Stabat Mater di Rossini, composto su testo di Jacopone di Todi, è un oratorio suddiviso in 10 parti, per commemorare il dolore della Madonna ai piedi della Croce di Cristo, e dunque spesso eseguito nella settimana santa. Al coro diretto dal maestro Ciro Visco, si aggiungono i solisti: il soprano Giuliana Gianfaldoni, il mezzosoprano russo Vasilisa Berzhanskaia, il tenore uruguaiano Edgardo Rocha e il basso Luca Tittoto. La fruizione sulla web Tv diretta da Gery Palazzotto, è gratuita, ma è possibile fare una donazione attraverso carta di credito. (ANSA).