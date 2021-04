EasyJet: due voli da Linate a Palermo e Catania dall'11/6

(ANSA) - MILANO, 01 APR - EasyJet annuncia nuove rotte dall'aeroporto cittadino di Milano Linate alla Sicilia a partire dal prossimo 11 giugno. In quella data saranno inaugurati infatti 2 collegamenti giornalieri con Catania e Palermo. Nel frattempo il vettore di Luton annuncia che in estate opererà su tutti gli aeroporti milanesi, arrivando a collegare la Lombardia con oltre 58 destinazioni nazionali ed europei per un totale di 66 rotte. In vendita già da oggi i biglietti, a cui si aggiungono quelli per i collegamenti estivi da Torino, Verona e Bari verso Olbia. (ANSA).