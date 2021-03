Legge Stazzema: consiglieri Palermo, consegnate 600 firme

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - "Oggi abbiamo consegnato le oltre 600 firme raccolte in pochi giorni a sostegno della legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista proposta dal sindaco di Sant'Anna di Stazzema. Il nostro più grande ringraziamento va a tutte e tutti coloro che si sono mobilitati, sia singolarmente sia nelle scuole, nelle associazioni, nei sindacati e nei partiti, nella consapevolezza che la lotta contro ogni fascismo e nazionalismo è un impegno sociale e culturale che richiede la vigilanza quotidiana da parte di ciascuno di noi". Lo dicono i consiglieri comunali Fausto Melluso (Sinistra Comune), Valentina Chinnici (Avanti Insieme) e Rosario Arcoleo (PD). "La partecipazione attiva di tante persone a Palermo - aggiungono - come in tutta Italia dimostra il desiderio di contrastare la diffusione di ogni forma di odio e intolleranza per riaffermare i valori fondanti della nostra Costituzione". (ANSA).