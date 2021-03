Covid: in Sicilia riparte diffusione numeri dei casi

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - Si è rimessa in moto in Sicilia la macchina nell'assessorato regionale alla Sanità e oggi i dati sulla pandemia saranno diffusi, dopo lo stop di ieri avvenuto in seguito all'inchiesta della procura di Trapani sui dati falsati, che ha portato agli arresti la dirigente regionale Maria Letizia Di Liberti a capo del Dipartimento Osservatorio epidemiologico, di un funzionario e di un tecnico di una società. Un terremoto che ha portato alle dimissioni dell'assessore regionale Ruggero Razza, indagato nell'inchiesta per falso ideologico.

Si sta cercando di recuperare il gap di ieri che aveva portato la Sicilia a non comunicare i nuovi dati. "La Regione Sicilia - si leggeva ieri nel bollettino quotidiano del ministero - integrerà nella giornata di domani i dati non comunicati oggi per motivi organizzativi".

Venerdì, intanto, sono previsti gli interrogatori di garanzia dei tre arrestati, Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano, ed Emilio Madonia dipendente di una società che si occupa della gestione informatica dei dati dell'assessorato. (ANSA).