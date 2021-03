A Leoluca Orlando premio "Four freedoms" per cammino Palermo

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - "Partendo dalla lotta alla mafia, Palermo ha scoperto la dimensione dei diritti umani, del valore dell'accoglienza e del rispetto delle tante culture, tasselli di un mosaico, che rendono la città una comunità unita. E libera dalla paura". Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, insignito oggi pomeriggio del prestigioso riconoscimento "Four Freedoms" ispirato al celebre discorso tenuto dall'ex presidente degli Stati Uniti d'America Franklin Delano Roosevelt il 6 gennaio 1941.

La cerimonia in diretta streaming ha visto la partecipazione del Re d'Olanda Guglielmo Alessandro, del primo ministro olandese Mark Rutte e di Anna Roosevelt, nipote del presidente americano e di Eleonore Roosevelt.

Il conferimento al sindaco della medaglia "Freedom from fear" per il suo impegno nella lotta alla mafia e per il cammino culturale della città "è la conferma - ha detto Orlando - di un cambiamento significativo di Palermo che mette al centro la persona come individuo, libera dalla legge del sangue. E dell'affermazione dei due valori più importanti: la vita e la libertà".

Insieme ad Orlando sono stati premiati la giornalista Maria Ressa per la lotta per la libertà di stampa; la comunità internazionale Religions For Peace, rappresentata dalla Segretaria generale Azza Karam; Sander De Kramer, fondatore della Fondazione Sunday per l'aiuto ai poveri nei cosiddetti "forgotten places", luoghi dimenticati; Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite insignito dell'International Freedoms Award. (ANSA).