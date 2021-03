Vaccini: sabato somministrazioni nelle parrocchie a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 30 MAR - Sono 34 le parrocchie tra Palermo e provincia dove sabato 3 aprile si effettueranno le vaccinazioni anti covid. Le prenotazioni dovranno tenere conto dell'appartenenza territoriale alle parrocchie di riferimento.

Le chiese sono la Cattedrale, Maria Santissima delle Grazie in corso dei Mille, Maria SS. Madre della Misericordia in via Liguria, San Vincenzo de' Paoli in via dei Quartieri, Maria santissima del Perpetuo Soccorso in via Madonna del Soccorso 2 ad Altarello, Maria SS. Madre della Chiesa in via Montecarlo, San Michele Arcangelo via Sciuti, Sant'Espedito via Nicolò Garzilli, Maria SS. Assunta via Mater Dei, S. Chiara d'Assisi via Giuseppe Crispi, Madonna della Provvidenza via Ammiraglio Rizzo, Nostra Signora della Consolazione via dei Cantieri, Maria SS. Immacolata Via Gustavo Roccella - Montegrappa, San Basilio via Cesare Terranova, Sacro Cuore di Gesù via Noce, SS.

Crocifisso via Galletti 30 - Acqua dei, Sant' Ernesto Via Campolo, Santi Cosma e Damiano via Torretta, Sferracavallo S.

Gregorio Papa via San Martino 54, Boccadifalco, Santa Teresa via Filippo Parlatore, San Giovanni Apostolo via Paladini, Gesù, Maria e Giuseppe via Sacra Famiglia, San Luigi via Ugdulena 32, Santa Caterina da Siena via dell'Airone 18 - Borgo Ulivia, San Francesco di Paola piazza Santa Oliva, Santa Cristina piazza Santa Cristina - Borgo Nuovo. In provincia di Palermo San Martino Vescovo , aSan Martino delle Scale, Santissima Annunziata Piazza Annunziata, Caccamo, Sant'Antonio piazza Sant'Antonio Termini Imerese, presso chiesetta della Madonna della Provvidenza. (ANSA).