Incendiate auto di condomini, un arresto a Ragusa

Avrebbe appiccato il fuoco alle auto dei suoi condomini a Ragusa. Con questa accusa la polizia ha arrestato e posto ai domiciliari M.G. 39 anni. I danneggiamenti delle vetture sarebbero avvenuti, secondo gli inquirenti, a causa di rancori e liti per il parcheggio. I proprietari delle macchine erano stati costretti a cambiare le loro abitudini di vita e a trovare ogni giorno posti diversi dove posteggiare le proprie autovetture per paura che venissero prese di mira dal piromane. A casa dell'indagato, afferma la polizia, sono stati trovati gli stessi indumenti utilizzati durante gli attentati incendiari e materiale per appiccare incendi. (ANSA).