Covid: Musumeci, siamo stati noi a chiedere la zona rossa

(ANSA) - PALERMO, 30 MAR - "Siamo stati noi a chiedere la zona rossa. E' facile in questo momento fare ricostruzioni.

Intanto abbiamo il dovere di chiederci, perché? A cosa serviva? Quale gara dovevamo vincere? Quale premio avremmo ottenuto, soprattutto nella prima fase? Se noi eravamo i primi a chiedere le misure di restrizione, se io stesso insieme all'assessore Razza abbiamo chiesto al governo nazionale due settimane di zona rossa quando tutta Italia faceva il possibile per rimanere in zona arancione. Ecco perché sono tranquillo, sono certo che la magistratura farà luce". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci a Omnibus su La7.

"Leggo dichiarazioni di rappresentanti politici che fanno accapponare la pelle - ha aggiunto Musumeci -, questa è una terra di giustizialisti: è una vergogna. Abbiamo visto quanti indagati poi sono usciti dalle inchieste. Quindi, calma calma...

calma". (ANSA).