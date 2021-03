Alimentare,sequestrati 650 kg pistacchi Bronte non tracciati

(ANSA) - BRONTE, 30 MAR - Circa 650 chili di pistacchio, tra certificato e non, sono stati sequestrati in una azienda di Bronte (Catania) dai carabinieri, coadiuvati dai colleghi del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina. I militari hanno contestato al titolare diverse violazioni amministrative tra le quali la mancanza di idoneo sistema di tracciabilità e la non conformità relativa al piano dei controlli del 'pistacchio verde di Bronte D.O.P.' Nei prossimi giorni saranno effettuati accertamenti tramite l'organismo di certificazione per la verifica di conformità D.O.P. e per una eventuale sanzione amministrativa. (ANSA).