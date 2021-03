Covid: Musumeci, se autorizzati acquistiamo anche Sputnik

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Se saranno autorizzati acquisteremo i vaccini Sputnik, ma come si chiamino a me poco importa. Il gatto può essere bianco o può essere nero l'importante è che dia la caccia ai topi. Se noi riusciamo ad avere un vaccino che ci consenta di poter finalmente far operare i nostri punti vaccinali notte e giorno lo faremo: che venga dalla Cina dalla Russia o dall'America poco importa". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, a margine della presentazione del nuovo ospedale a Siracusa. (ANSA).