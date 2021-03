Cane disperso in dirupo a Lipari, appello per salvarlo

Un cane di nome Cesare è finito in un vallone (una vera e propria gola profonda), in località Lami, a Lipari, e da dieci giorni non si riesce a soccorrere. A Lipari sono tutti mobilitati anche con l'ausilio di un drone. La veterinaria Laura Gulotta, i vigili del fuoco che hanno fatto ben tre interventi per salvarlo e numerosi volontari. Il cane è in un luogo impervio con una fitta di vegetazione ed alberi. A dare l'allarme è stata la signora Santina Currò. La veterinaria ha anche lanciato l'allarme sui social per invitare qualche esperto a raggiungere le Eolie. Un vero e proprio sos. "C'è un cane, anziano, sordo, che da dieci giorni vaga in un vallone di difficile accessibilità - ha scritto - i vigili del fuoco hanno tentato invano eppure lui, vecchietto, resiste! Vi chiedo col cuore a chi è disposto ad attraversare zone impervie, capace di dotarsi di materiale adatto, tipo taglia erbe, a contattare Manori Wijayaratne o Angela Falanga, oppure anche me perché non c'è più tempo: Cesare è stremato".