Vaccini:Figliuolo,dosi in parrocchie Sicilia è buona pratica

(ANSA) - CATANIA, 27 MAR - "In Sicilia ci sono della buone pratiche: la pianificazione delle Regione e un'iniziativa molto molto interessante, quella avviata con la Conferenza episcopale siciliana che il 3 aprile, alla vigilia di Pasqua, darà la possibilità di avere 500 punti vaccinali in altrettante parrocchie delle diocesi dell'isola per prenotare o somministrare dosi. E' una cosa molto importante ed è in linea col piano nazionale di creare anche la capillarizzazione, dove è possibile". Così il commissario nazionale per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo dopo un incontro col governatore Nello Musumeci a Catania col quale, dopo una visita all'hub realizzato nell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, si è recato nell'ospedale San Marco per un sopralluogo del sistema di vaccinazioni in corso nel nosocomio.

"In Sicilia - afferma a conclusione delle visite a Messina e Catania - ho trovato un ambiente ottimale. Ci sono molte cose fare e il presidente Musumeci mi ha elencato gli aspetti che vuole incrementare. Però oggi siamo già oltre le 20mila vaccinazioni, quindi in linea con il piano, e questo pone la Sicilia, in percentuale alla popolazione, tra le prime regioni in Italia per somministrazioni". (ANSA).