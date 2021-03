Vaccini: Figliuolo, Sicilia in pieno target, ora raddoppiare

(ANSA) - MESSINA, 27 MAR - "La Sicilia sta facendo 20 mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale. E' chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno alle 50 mila dosi". Lo ha detto il Commissario nazionale per l'emergenza Covid 19, Francesco Paolo Figliuolo, dopo la visita nell'hub vaccinale di Messina indicando la strada da seguire: "nuovi hub e nuovi punti di vaccinazione", attuando "una strategia che prevede la capillarizzazione per andare a trovare e vaccinare anche nelle zone più impervie, oltre ai grandi hub nelle città come Messina". "Con le autorità sanitarie locali, il prefetto e il sindaco - ha aggiunto - abbiamo condiviso la possibilità di ampliare l'offerta, perché questo posto è stato un grandissimo sforzo, ma 52 postazioni vaccinali in un'area così congestionata potrebbero portare in futuro, quando si aprirà la stagione turistica, dei problemi di posto. Abbiamo deciso di vestire, dal punto di vista logistico e con assetti sanitari un altro posto che abbiamo individuato nel palazzetto Rescifina che è vicino alla tangenziale e all'uscita dello svincolo autostradale che ha spazi adeguati. Il sindaco lo ha messo a disposizione e noi lo vestiremo in tempi brevi: l'obiettivo è renderlo fruibile alla cittadinanza dopo Pasqua.

Sarà uno sforzo corale - ha sottolineato Figliuolo - che farà la protezione civile, la città, l'azienda sanitaria provinciale, la Regione, la Difesa che concorrerà a mettere in campo la parte logistica coordinato dal Governo". (ANSA).