Parco Selinunte aderisce a manifestazione Wwf per il clima

(ANSA) - PALERMO, 27 MAR - Il Parco archeologico di Selinunte riparte dopo la chiusura legata alla pandemia aderendo alla manifestazione "Schieriamoci con la natura!", l'iniziativa che il Wwf Internazionale lancia per ricordare quanto sia importante la lotta al cambiamento climatico. In tutto il mondo le luci di decine di migliaia di edifici, palazzi, monumenti si spegneranno per un'ora, dalle ore 20.30 alle 21.30 di stasera 27 marzo, attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche. Anche il Parco Archeologico di Selinunte ha deciso dunque di partecipare alla più grande mobilitazione globale contro la fragilità e i cambiamenti climatici.

"In un periodo storico ,delicato come quello che stiamo affrontando, - si legge in una nota - è fondamentale continuare a lottare per il nostro pianeta, sempre uniti. Vi invitiamo ad unirvi spegnendo la luce per il pianeta". (ANSA).