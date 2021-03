Leoluca Orlando, Muti testimonial cammino promozione Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 MAR - La cittadinanza onoraria di Palermo, conferita stamane al maestro Riccardo Muti, è un riconoscimento "per la passione civile di artista - si legge nella motivazione - testimoniata dagli innumerevoli concerti, svoltisi in luoghi simbolo della storia, regioni talvolta intrise di dolore, conflitti e ostilità, donando bellezza, valori etici ed estetici, luce e speranza, attraverso l'arte dei suoni". E ancora, "per racchiudere nella sua opera la visione di una storia fatta di incontri tra culture, letterature, musiche e poesie che si fondono, si contaminano, si arricchiscono, come gli elementi di un'orchestra che suonando insieme danno vita a splendide sinfonie, mosaico umano nel quale ogni tessera diviene elemento essenziale, condividendo con l'intera Città la memoria di Federico II".

Il sindaco Leoluca Orlando nel corso della cerimonia si è detto felice e orgoglioso della cittadinanza a Muti: "Palermo - ha sottolineato - riceve dall'attenzione e dalla condivisione di valori da parte del maestro conferma e incoraggiamento per un cammino di promozione attraverso la cultura e l'arte di un 'nuovo umanesimo'. La Carta di Palermo donata al maestro e la medaglia ufficiale della Città sono un forte impegno a collegare il miglior passato ad un futuro per le giovani generazioni". A questo proposito Orlando ha osservato che "la costante attenzione ai giovani e a Palermo da parte del maestro Riccardo Muti è motivo di orgoglio e vanto per la nostra Città. In un momento complesso per il nostro paese, Muti è simbolo di rinascita culturale e conferma di una visione di futuro fortemente legata al miglior passato musicale italiano". (ANSA).