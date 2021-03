Rider:assessore Palermo,garanzia diritti, contratti regolari

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - "I Rider sono la metafora di questo tempo perchè sintetizzano il nuovo modello di sfruttamento". Lo dice Giovanna Marano, assessora al Lavoro del Comune di Palermo, che oggi ha preso parte al flash mob organizzato dai rider palermitani. "La Costituzione italiana chiede un contratto ai lavoratori dipendenti e noi chiediamo che non sia un contratto pirata. Uno di questi contratti confezionati al solo scopo di fare finta di riconoscere i diritti - continua Marano - Uomini e donne impegnati in un lavoro che non da nè soddisfazione nè guadagni, pronti a partire per una consegna in ogni momento, in qualsiasi condizione. Oggi è stata una bella giornata di mobilitazione e di reazione.

Vogliamo che sia anche una giornata di svolta per tante persone che hanno diritto a lavorare per vivere. In sicurezza". (ANSA).