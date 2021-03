Furto acqua e luce in palazzo commissariato Ps, 10 denunce

(ANSA) - CATANIA, 26 MAR - Sette inquilini dello stesso palazzo in cui ha sede il Commissariato di polizia San Cristoforo di Catania rubavano acqua, altri due energia elettrica e uno entrambe, con allacci abusivi alla rete pubblica. E' il reato di indagini condotte a 'chilometro zero' contestato da investigatori a dieci persone che abitano nello stesso stabile in cui gli agenti lavorano che sono state denunciate per furto aggravato. Sette si erano allacciate abusivamente alla rete idrica, due avevano attaccato i cavi elettrici direttamente al punto di prelievo, bypassando il contatore, una lo aveva fatto con entrambe le utenze, rubando contemporaneamente acqua ed energia elettrica. Gli agenti del Commissariato durante i controlli si sono avvalsi della collaborazione di tecnici di Enel e Sidra che hanno staccato e sigillato gli allacci abusivi. (ANSA).