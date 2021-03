Covid: presidente Amat a Bellanova, vaccinare autisti

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - Il presidente dell'Amat Michele Cimino ha chiesto al viceministro Teresa Bellanova in visita a Palermo la priorità per i vaccini per gli autisti dell'Amat. "Il trasporto pubblico è un servizio essenziale - afferma Cimino - soprattutto in questi mesi di pandemia. E' importante avere a disposizione tutto il personale per garantire le corse quotidiane. Per questo abbiamo invitato il viceministro a prendere in considerazione la nostra richiesta e considerare gli autisti come professione indispensabile a rischio". (ANSA).