Trasporti:domani e sabato vice ministro Bellanova in Sicilia

(ANSA) - MARSALA, 25 MAR - La vice ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Teresa Bellanova, sarà in Sicilia domani e sabato per una serie di incontri. Domani alle ore19 la Bellanova sarà a Sambuca di Sicilia, nella sede di Palazzo Panitteri, per un vertice con i sindaci dell'agrigentino e della Valle del Belice nel rispetto delle norme anti Covid. Nel corso della riunione saranno affrontati i temi relativi al completamento delle ricostruzione nei paesi terremotati della Valle del Belice, ai collegamenti e alla viabilità interna. In particolare il raddoppio della Ss115 Castelvetrano-Gela che consentirebbe la chiusura dell'anello autostradale siciliano. Sabato la vice ministro sarà a Marsala: alle 9.30, in Municipio, incontrerà una rappresentanza del trasporto marittimo, compagnie Siremar e Liberty Lines, che operano in provincia di Trapani, con collegamenti le isole minori. Alle 10, invece, nella sala conferenze del Complesso monumentale San Pietro, incontrerà i 24 sindaci della provincia. Sarà il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, a consegnare alla Bellanova una richiesta per la realizzazione in provincia della metropolitana di superficie utilizzando le risorse del Recovery Fund. Il costo dell'opera previsto è di circa 300 milioni di euro. (ANSA).