Etna: flussi lavici non alimentati, fronti in raffreddamento

I flussi lavici messi in posto durante l'ultima fontana di lava dal cratere di Sud Est dell'Etna non sono più alimentati e i fronti sono in raffreddamento. L'ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene su valori medi e l'attività infrasonica è bassa. I segnali delle stazioni di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo, di Catania