Comuni: L. Orlando, ho chiesto a Draghi incontro su Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 25 MAR - "L'incontro di oggi mette in risalto un percorso complesso che da più prospettive evidenzia l'annosa arretratezza delle regioni del Sud e per cui ho sollecitato al presidente Draghi, poco dopo il suo insediamento, un incontro urgente sulla specifica situazione siciliana". Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia, che nel pomeriggio ha preso parte all'incontro in videoconferenza "Programmazione 2021-2027 e Recovery Plan: le opportunità per il Sud".

"Oggi l'Europa, - ha aggiunto Orlando - con il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 (Next Generation Eu (Ngeu) ricorda l'esigenza di superare le diseguaglianze e di garantire il diritto alla salute e il Sud rappresenta un enorme bacino di risorse culturali, umane e naturali che chiede di diventare una grande opportunità per l'intera nazione. Perché ciò sia possibile è necessario un processo riformatore che consenta alle amministrazioni comunali di poter utilizzare competenze, risorse e procedure adeguate alla grande sfida europea ed evitare che il Recovery Plan confermi ed aumenti il divario tra i territori e le diseguaglianze sul versante di diritti e servizi tra cittadini italiani".

Sul tema dello sviluppo territoriale il presidente dell'Associazione dei comuni siciliani ha aggiunto che "pur non volendomi impantanare in discorsi infiniti sulla realizzazione del Ponte di Messina, ritengo sia di fondamentale importanza predisporre ed avviare progetti per l'alta velocità tra Palermo e Messina e tra Reggio Calabria e Roma. Incentivare questi progetti significherebbe rilanciare l'economia delle regioni interessate".

"Ho chiesto, infine, - ha concluso Orlando - che sia consentito ai Consigli comunali di utilizzare una parte delle quote accantonate sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per garantire i livelli essenziali di prestazione e ho anche abbozzato la norma che consentirebbe di inserire il pagamento della Tari nella bolletta elettrica". (ANSA).