Dante: Teatro Biondo, uno speciale su rapporti con Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 24 MAR - In occasione del Dantedì, domani, il Teatro Biondo di Palermo, in collaborazione con il dipartimento di Scienze umanistiche dell'università di Palermo e con l'Associazione degli italianisti, propone uno speciale incentrato ai rapporti tra l'opera di Dante e la Sicilia. In anteprima streaming alle 16 sul canale YouTube del teatro e alle 18 su Facebook, gli attori Stefania Blandeburgo e Antonio Silvia interpreteranno alcuni brani tratti dalla "Divina Commedia" e dal "De vulgari eloquentia", scelti dai professori Matteo Di Gesù e Ambra Carta, che richiamano luoghi, simboli e figure della cultura siciliana.

A seguire, la direttrice del Biondo, Pamela Villoresi, interpreterà alcuni brani tratti da un omaggio a Dante realizzato all'Auditorium San Domenico di Foligno, tra cui il V canto dell'Inferno, con le musiche del compositore catanese dell'Ottocento Salvatore Pappalardo eseguite dal maestro Marco Scolastra, direttore artistico degli Amici della Musica di Foligno.

Il video sarà introdotto da un intervento del presidente del Teatro Biondo, Giovanni Puglisi, e da un intervento di Ambra Carta, docente di Letteratura italiana dell'università di Palermo. (ANSA).