Covid: manifestazione commercianti a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 24 MAR - Manifestazione davanti all'Assemblea regionale siciliana dei commercianti a Palermo, organizzata da Confcommercio, per denunciare le gravissime condizioni di aziende che dopo un anno di pandemia rischiano di fallire. I commercianti hanno indossato per provocazione una maschera di gomma. "Dopo il diritto alla vita c'è diritto al lavoro - dice Patrizia Di Dio presidente di Confcommercio - Da un anno lo Stato sottrae il lavoro a chi ce l'ha e ce l'aveva.

Una manifestazione perché non ci siamo sentiamo più tutelati e ascoltati da una classe dirigente ormai distante. C'è la finanziaria regionale in discussione. Non ho sentito una sola parola per le aziende. Dobbiamo salvare le aziende perché altrimenti il prossimo anno non ci sarà la finanziaria. "Da più di un anno stiamo subendo un'assenza di trasparenza. Abbiamo indossato la maschera che non è quella di protezione utilizzata ogni giorno, ma quella della paura anche a fare una manifestazione come questa dopo che da un anno ci sentiamo lesi nei nostri diritti". (ANSA).