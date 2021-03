Sparatoria allo Zen di Palermo, feriti padre e figlio

(ANSA) - PALERMO, 23 MAR - Si torna a sparare allo Zen a Palermo. In via Fausto Coppi due uomini, Giuseppe Colombo di 57 anni e il figlio Antonino di 36. Nel conflitto a fuoco secondo le prime informazioni ci sarebbe un terzo ferito, Letterio Maranzano di 35 anni. Gli agenti della squadra mobile hanno trovato diversi bossoli tra via Fausto Coppi e le strade vicine. Giuseppe Colombo ha una ferita lieve. Il figlio sarebbe più grave. I medici dell'ospedale Villa Sofia gli hanno fatto una tac e sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia.

Lo scorso 9 marzo un 32enne era stato colpito durante una sparatoria. In meno di 24 ore la polizia aveva fermato un coetaneo. Ancora da accertare il movente dell'agguato. (ANSA).