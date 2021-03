Ha 200 gr cocaina, arrestato figlio presunto affiliato clan

(ANSA) - CATANIA, 22 MAR - Natale Platania, 34 anni, figlio di Francesco, presunto affiliato al gruppo della Civita della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, è stato arrestato dai carabinieri a Catania perché sorpreso in possesso di 200 grammi di cocaina.

All'arresto di Natale Platania hanno preso parte i carabinieri della 'Squadra Lupi' del Nucleo Investigativo del Comando provinciale, coadiuvati dai loro colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi. La droga è stata trovata nell'intercapedine di un muro da un cane antidroga durante una perquisizione nella rivendita di materiale edile gestita da Natale Platania e dal fratello in via Trovato, nel quartiere di San Cristoforo. Il giovane all'arrivo dei carabinieri ha negato che nel negozio vi fosse nascosta sostanza stupefacente.

Il giudice ha disposto la convalida dell'arresto e il trasferimento di Platania in carcere. (ANSA).