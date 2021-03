Vaccini:dirigente,ressa in Fiera per furbetti e fuori target

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - Situazione più tranquilla stamani alla Fiera del Mediterraneo, a Palermo, dove prosegue l'attività di somministrazione dei vaccini anti-Covid, a fine mattinata già circa 700 le persone vaccinate. Ieri, a conclusione di una giornata caotica con centinaia di persone in fila sotto la pioggia e tante proteste, sono stati inoculate 3mila dosi. Il dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute, Mario La Rocca che segue di persona le procedure, fa un'analisi di quello che è accaduto ieri: "E' stato un delirio, abbiamo dovuto gestire una situazione incredibile, tra le tante persone prenotate si è insinuata gente di ogni tipo tra cui furbetti del tesserino che si spacciavano persino come appartenenti alle forze dell'ordine.

C'è chi si è presentato con due-tre ore di anticipo rispetto alla prenotazione, chi era accompagnato da tanti parenti, chi persino dal medico di famiglia e chi si è messo in fila alle 17 sperando di ottenere la dose residua delle 22. A un certo punto abbiamo dovuto chiudere il cancello, nella ressa alcune persone fragili sono state costrette a entrare da un altro varco". Il dirigente loda medici, infermieri e i tanti volontari impegnati nella vaccinazione. "E' grazie a questo personale che stiamo facendo il possibile - afferma La Rocca - Alla Fiera si sta lavorando senza sosta, oggi la situazione è migliore. Gli aventi diritto sono tutti all'interno del padiglione, gli accompagnatori si trovano sotto ai gazebo, non c'è la ressa di ieri". (ANSA).