Open Arms: gup nega ingresso alla stampa

(ANSA) - PALERMO, 20 MAR - Il gup Lorenzo Jannelli ha respinto la richiesta della Procura di Palermo di far assistere la stampa all'udienza preliminare a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, leader della Lega, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nella vicenda Open Arms. Nell' agosto 2019 il rimorchiatore della ong rimase una ventina di giorni in mare (sette davanti Lampedusa) con 147 migranti salvati nel Mediterraneo perhè non gli era stata data l'autorizzazione allo sbarco. Nonostante la rilevanza pubblica dell'evento "l'udienza preliminare per legge si svolge a porte chiuse", ha detto Jannelli.

La procura, nell' aula bunker del carcere Ucciardone sono presenti il capo dei pm Francesco Lo Voi, l'aggiunto Marzia Sabella e il pm Geri Ferrara, terrà la discussione del procedimento. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio.

(ANSA).