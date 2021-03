Droga: 'piazza di spaccio' nel Siracusano, arresti dei Cc

(ANSA) - SIRACUSA, 20 MAR - Operazione antidroga dei carabinieri nel Siracusano per sgominare un presunto gruppo criminale che secondo le indagini aveva costituito una 'piazza di spaccio' a Melilli rifornendosi dello stupefacente a Villasmundo e a Belvedere. Il blitz, denominato 'White Mountains', è in corso a Melilli e Siracusa con l'esecuzione, da parte di militari dell'Arma della compagnia di Augusta, di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania, su richiesta della Dda etnea, nei confronti di sette indagati accusati di traffico e spaccio di cocaina. Sono in corso numerose perquisizioni con l'ausilio di cani antidroga.

All'attività, eseguita da circa 50 carabinieri, partecipano assetti specialistici dello Squadrone eliportato carabinieri Cacciatori 'Sicilia' di Sigonella e un elicottero dell'Arma.

(ANSA).