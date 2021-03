Caos davanti hub vaccini, nisseni per ore sotto la pioggia

(ANSA) - CALTANISSETTA, 20 MAR - Caos e proteste questa mattina davanti al centro hub vaccinale del Cefpas di Caltanissetta dove i cittadini che attendevano di poter fare il vaccino sono rimasti per ore sotto la pioggia. A farsi portavoce dei cittadini l'avvocato Annalisa Petitto, consigliera comunale del Partito Democratico. "Stamane - dichiara - dopo aver ricevuto video, foto, messaggi e segnalazioni da parte dei cittadini nisseni appartenenti alle 'categorie fragili', costretti a subire condizioni disumane ed inaccettabili prima di essere sottoposti a vaccinazione, ho inviato a mezzo pec una segnalazione e richiesta di intervento urgente a tutela della collettività nissena, allegando file e video, al Commissario Nazionale per l'Emergenza Covid-19 Generale Francesco Paolo Figliuolo, al Prefetto ed al Questore di Caltanissetta ed all'Assessore Ruggero Razza chiedendo di intervenire tempestivamente. Ho denunciato e segnalato, sin da ieri, le condizioni e l'organizzazione penosa messa in campo dai vertici dell'Asp di Caltanissetta per la vaccinazione dei cittadini nisseni "estremamente fragili": nessuna sala d'attesa al coperto, nessun tendone di emergenza, nessuna panchina,sedia, carrozzina a rotelle per gli utenti fragili, oltre 1 km di strada in salita che i vaccinandi devono percorrere a piedi per raggiungere il padiglione dei vaccini, nessun servizio igienico e distributori di acqua e vivande nei dintorni". "Il tutto al freddo e sotto la pioggia battente - prosegue - e sebbene ieri la Protezione civile avesse diramato l'allerta meteo. Ho chiesto di intervenire alle citate autorità, tempestivamente, ciascuno per le proprie competenze e funzioni, a tutela della salute dei cittadini nisseni seriamente messa a rischio in queste ore e negli ultimi 3 giorni da una gestione sanitaria discutibile ed al limite della tolleranza". (ANSA).