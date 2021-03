Vaccini: ripartite somministrazioni AstraZeneca in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - Sono ripartite anche in Sicilia le somministrazioni con AstraZeneca. Ieri l'Ema, dopo la sospensione delle somministrazioni in via precauzionale in Italia e altri Paesi Ue, ha dato il via libera alla ripresa delle inoculazioni del vaccino di Oxford.

"Abbiamo oggi circa 350 utenti da vaccinare con il siero anglo-svedese, erano prenotati e li abbiamo contattati, sono tutti confermati", ha detto Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid a Palermo. (ANSA).